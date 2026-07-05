Contrabandă cu țigări descoperită la Vatra Moldoviței. Șofer din Vicovu de Jos, cercetat penal

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Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Vama au prins în flagrant un bărbat care transporta o cantitate însemnată de țigări de contrabandă.

Evenimentul a avut loc vineri, 3 iulie 2026, în jurul orei 07:00, pe DN17A, în zona Primăriei din Vatra Moldoviței. Un echipaj de poliție a oprit pentru control un autoturism marca Ford Focus, condus de un bărbat de 47 de ani din Vicovu de Jos.

La verificarea interiorului mașinii, polițiștii au descoperit 4 cutii de carton în care se aflau țigări de proveniență extracomunitară, marca Kent. Bărbatul și autoturismul au fost conduși la sediul Poliției Orașului Câmpulung Moldovenesc.

O echipă operativă din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice a inventariat cantitatea totală de 1.000 pachete de țigarete netimbrate (20.000 bucăți). Întreg lotul de țigări, precum și autoturismul folosit la transport au fost indisponibilizate.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului a fost estimat la aproximativ 20.000 de lei.

În cauză s-a deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă (art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006). Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.