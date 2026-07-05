Ion Lungu despre ruta Alternativă Suceava-Botoșani: Proiectul a fost blocat din motive politice pentru că e al meu. Era asigurată finanțare

Ion Lungu susține că proiectul a fost blocat din motive politice, acuzând actuala conducere că nu a dorit să implementeze o investiție inițiată de el. Lungu a făcut referire și la alte proiecte blocate, precum contractul de 65 milioane euro semnat cu Ministerul Energiei pentru termoficare sau cel de 21 milioane euro pentru Parcul Fotovoltaic sau Sala Polivalentă: Adevărul trebuie știut. Nu le spun cu patimă, dar asta este realitatea pe care o pot dovedi oricând cu documente



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Fostul primar Ion Lungu a transmis, duminică, precizări detaliate privind proiectul Rutei Alternative Suceava-Botoșani, acuzând actuala administrație locală că a blocat o investiție strategică deja finanțată.

Potrivit lui Ion Lungu, fosta administrație a inițiat proiectul, a realizat primele două tronsoane (de la intersecția Calea Unirii până la râul Suceava – zona Carpatis și podul peste Suceava) și a lăsat Studiul de Fezabilitate plus finanțarea asigurată pentru tronsonul al treilea (de la poarta Termica, până în DN 29 – Linda Ecotil), cu descărcare în Autostrada A7.

Finanțarea era asigurată astfel:

Aproximativ 9 milioane de euro prin contract semnat pe Programul Anghel Saligny (43 milioane lei);

prin contract semnat pe Programul Anghel Saligny (43 milioane lei); 5 milioane de euro lăsați în contul Primăriei dintr-un credit contractat (dintr-un total de 10 milioane euro disponibili în cont: 5 milioane pentru Ruta Alternativă și 5 milioane pentru Parcare supraterană lângă Primărie).

„Au fost asigurați pentru Ruta Suceava-Botoșani, 14 milioane de euro, din valoarea totală a proiectului de aproximativ 15 milioane euro, probabil licitația se adjudeca undeva la aproximativ 14 milioane euro”, a precizat Ion Lungu.

Fostul primar susține că actuala conducere nu a dorit să implementeze proiectul deoarece „este proiectul lui Lungu”, acuzând-o de sacrificarea interesului orașului.

Ion Lungu a făcut referire și la alte proiecte blocate, precum contractul de 65 milioane euro semnat cu Ministerul Energiei pentru termoficare sau cel de 21 milioane euro pentru Parcul Fotovoltaic de pe Groapa de Zgură de la Termica (cu ATR aprobat), care ar fi asigurat consumul de energie electrică pentru iluminatul public și unitățile administrative.

„Să nu mai vorbim de Sala Polivalentă, care nu are nici astăzi realizată calea de acces, deși am lăsat un proiect în acest sens. Adevărul trebuie știut. Nu le spun cu patimă, dar asta este realitatea pe care o pot dovedi oricând cu documente”, a concluzionat fostul primar.

Actuala administrație a precizat anterior că pentru ruta alternativă finanțarea prin Anghel Saligny rămâne activă, dar contractul de proiectare a fost reziliat din cauza nerespectării termenelor de către proiectant, urmând reluarea procedurii de achiziție.