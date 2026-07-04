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Cetatea 1932 Suceava – CSM Reșița 0-2. Amical cu ritm la Câmpulung Moldovenesc


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Cetatea 1932 Suceava a disputat sâmbătă, 4 iulie, la Câmpulung Moldovenesc un test important de pregătire împotriva formației CSM Reșița, echipă din eșalonul secund. Meciul s-a încheiat cu scorul de 0-2 în favoarea oaspeților.

Partida a fost una alertă, cu ocazii de ambele părți. Reșița a deschis scorul în minutul 21 prin Edmond Lenghel, cu un șut superb. Sucevenii au avut mai multe ocazii notabile (Răducan – minutul 29, Golofca – ultima secundă a primei reprize), dar portarul advers a intervenit inspirat. Reșița a mai lovit bara prin Chira (minutul 38).

În repriza a doua, Cetatea a presat mai mult, cu șuturi periculoase ale lui Andrei Mihai (47) și Kayondo Mahrez (55), însă Reșița a dublat avantajul în minutul 76. Un gol al lui Burdeț a fost anulat pe motiv de offside.

Antrenorul Petre Grigoraș a folosit mai mulți jucători, rotind lotul în vederea debutului din Liga a II-a. Primul „11”: Ciobanu – Golofca, Perju, Cimbru, Cerlincă, Tucaliuc, Ferhaoui, Bai, Sumanariu, David, Răducan. Au mai intrat Dohotariu, Manolache, Vișinar, Burdeț, Mihai, Rodriguez, Chelari, Fulop, Longher, Aftanache și Kayondo.

Următorul test al sucevenilor este programat miercuri, 8 iulie, cu Gloria Bistrița. Vineri, 10 iulie, pe stadionul Areni, va avea loc amicalul de prezentare a lotului împotriva formației FC Botoșani.

Cetatea 1932 Suceava continuă pregătirile intense pentru noul sezon din Liga a II-a.


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