Succes sucevean la Campionatele Naționale U20 de atletism de la Craiova: Selena Robaniuc, campioană națională la 5.000 metri marș

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Atletele pregătite de antrenorul Silviu Casandra la CSU Suceava au avut evoluții remarcabile la Campionatele Naționale U20 de atletism, desfășurate la Craiova.

Selena Robaniuc (19 ani) a cucerit medalia de aur în proba de 5.000 metri marș, cu timpul de 24:09.31 minute, stabilind un nou record personal pe pistă. Atleta din Gura Humorului, care are dublă legitimare la CSU Suceava și CSS Gura Humorului (unde este coordonată de antrenoarea Roxana Ghiuță), și-a asigurat deja calificarea la Campionatele Mondiale U20 din Statele Unite ale Americii, după baremul realizat la concursul internațional de la Békéscsaba (Ungaria) – 23:51.

Începând cu 1 iulie, Selena Robaniuc a fost inclusă și în lotul de bursieri olimpici.

O evoluție foarte bună a avut și Vanessa Tipa, care s-a clasat pe locul al V-lea în aceeași probă, cu timpul de 28:04.30 minute, stabilind totodată un nou record personal.

Următoarea competiție importantă pentru cele două atlete sucevene va fi Campionatul Național de Marș Semimaraton, programat în perioada 17-18 iulie la Deva.