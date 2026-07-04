Contrabandă cu parfumuri și haine de marcă în PTF Siret. Cetățean ucrainean cercetat de polițiștii suceveni

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Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, vineri, 3 iulie 2026, o cantitate însemnată de produse susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală.

În jurul orei 15:00, la ieșirea din România, a fost oprit un microbuz înmatriculat în Ucraina, condus de un cetățean ucrainean de 41 de ani. În urma unui control efectuat împreună cu inspectorii vamali, au fost descoperite multiple articole de îmbrăcăminte și recipiente cu parfumuri purtând însemnele unor mărci cunoscute internaționale. Bărbatul nu a putut prezenta documente legale de proveniență pentru aceste produse.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Valoarea totală a mărfurilor susceptibile de contrafacere este estimată la 23.200 lei.

Polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată (art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998, cu modificările ulterioare).

La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.