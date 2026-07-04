Căminul nr. 2 de pe Calea Unirii va fi reabilitat. Primăria Suceava anunță relocarea chiriașilor vulnerabili

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Primăria Municipiului Suceava a făcut publică situația Căminului nr. 2 de pe Calea Unirii nr. 15 (în incinta Colegiului Tehnic „Petru Mușat”), preluat în administrare în 2012, și a anunțat demararea unui amplu proces de reabilitare a imobilului.

Potrivit comunicatului, căminul dispune de 79 de camere, din care 20 au fost puse la dispoziția Asociației „Sfântul Ioan cel Nou”, iar 59 au fost ocupate de chiriași – majoritatea persoane vulnerabile (cu dizabilități, pensionari, familii cu copii sau venituri reduse). Chiria a fost una simbolică (36 lei/lună, ulterior 72 lei/lună), iar costurile cu utilitățile (apă rece, energie electrică, termică) au fost suportate integral de administrația locală – aproximativ 650.000 lei anual.

După apariția în spațiul public a unor imagini care arătau starea precară a imobilului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” și Direcția de Sănătate Publică Suceava au efectuat controale, constatând deficiențe grave privind condițiile de locuire.

Ca urmare, Primăria a decis eliberarea imobilului pentru a putea începe lucrările de reabilitare. O comisie specială a analizat situația fiecărei familii care locuiește legal și a identificat soluții de relocare, cu prioritate pentru persoanele cu dizabilități, familiile cu copii și pensionarii.

„Primăria Municipiului Suceava îi asigură pe toți chiriașii care ocupă legal locuințe în Căminul nr. 2 că, prin compartimentele de specialitate, a fost identificată o soluție de relocare pentru fiecare familie. Relocarea va fi realizată etapizat”, se precizează în comunicat.

Autoritățile fac apel la persoanele care ocupă ilegal camere să elibereze de bunăvoie spațiile, pentru a permite desfășurarea lucrărilor de reabilitare.

După finalizarea relocării, vor începe lucrările ample de modernizare a imobilului, necesare pentru readucerea acestuia la standarde decente de siguranță și locuire.