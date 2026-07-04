Cod Galben de vânt puternic în Suceava și nordul Moldovei: Intensificări de până la 70 km/h

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare de vreme severă valabilă pentru ziua de sâmbătă, 4 iulie 2026.

Cod Galben

Interval: 4 iulie, ora 08:00 – 4 iulie, ora 23:00

Zone afectate: Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei

Fenomene: intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

Pentru județul Suceava și nordul Moldovei, vântul va sufla cu putere, putând crea disconfort și riscuri locale. Autoritățile recomandă precauție sporită, mai ales în zonele cu copaci înalți, construcții provizorii sau panouri publicitare.

ANM notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe parcursul zilei de sâmbătă, local în Muntenia, cu posibile averse și descărcări electrice.