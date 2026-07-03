Evaluarea Națională 2026: 392 de contestații depuse la Suceava. Rezultatele finale, pe 8 iulie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat numărul contestațiilor depuse la sesiunea iunie-iulie 2026 a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Conform datelor oficiale, au fost înregistrate:

273 de contestații la Limba și literatura română

la Limba și literatura română 119 contestații la Matematică

Totalul contestațiilor depuse la nivelul județului Suceava este de 392.

Centrul Regional de Contestații – Evaluare Națională 2026 este organizat la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava.

Conform calendarului oficial, soluționarea contestațiilor va avea loc în perioada 4-7 iulie 2026, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru 8 iulie 2026.

„Procesul de evaluare și soluționare a contestațiilor se desfășoară cu maximă rigurozitate și transparență, respectând toate prevederile metodologice în vigoare”, a precizat Inspectorul Școlar General, prof. Nicolae-Ciprian Anton.

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale au fost afișate pe 30 iunie, iar contestațiile reprezintă o etapă importantă prin care elevii și părinții pot solicita reverificarea lucrărilor.