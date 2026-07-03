Evaluarea Națională 2026: 392 de contestații depuse la Suceava. Rezultatele finale, pe 8 iulie

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Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat numărul contestațiilor depuse la sesiunea iunie-iulie 2026 a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.
Conform datelor oficiale, au fost înregistrate:
- 273 de contestații la Limba și literatura română
- 119 contestații la Matematică
Totalul contestațiilor depuse la nivelul județului Suceava este de 392.
Centrul Regional de Contestații – Evaluare Națională 2026 este organizat la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava.
Conform calendarului oficial, soluționarea contestațiilor va avea loc în perioada 4-7 iulie 2026, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru 8 iulie 2026.
„Procesul de evaluare și soluționare a contestațiilor se desfășoară cu maximă rigurozitate și transparență, respectând toate prevederile metodologice în vigoare”, a precizat Inspectorul Școlar General, prof. Nicolae-Ciprian Anton.
Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale au fost afișate pe 30 iunie, iar contestațiile reprezintă o etapă importantă prin care elevii și părinții pot solicita reverificarea lucrărilor.
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