Lucian Harșovschi reacție fermă la zvonurile privind excluderea sa din PNL după venirea lui Vasile Rîmbu în partid:Am încrederea celor peste 11.000 de cetățeni care m-au susținut, dar și a tot mai multor suceveni care, zi de zi, își exprimă nemulțumirea față de aroganța și prigoana la care sunt supuși de Vasile Rîmbu.

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Fostul viceprimar al municipiului Suceava și lider al organizației PNL Suceava, Lucian Harșovschi, a transmis un mesaj ferm prin care respinge orice încercări de marginalizare sau excludere din partid, pe fondul sosirii primarului Vasile Rîmbu în PNL.

„Se vorbește de mult timp despre venirea lui Vasile Rîmbu la PNL, încă dinaintea campaniei electorale. Nici nu a ajuns bine și, deja, Vasile Rîmbu și ai lui încearcă plasarea mea în afara partidului și mi se transmite că, mai devreme sau mai târziu, voi fi exclus”, a declarat Lucian Harșovschi.

El este convins însă că, într-un partid democratic, astfel de încercări sunt sortite eșecului.

Harșovschi subliniază că are o vechime de 26 de ani în PNL și că acest lucru nu se va schimba.

„PNL este un partid democratic, iar eu am ales întotdeauna să-mi susțin punctele de vedere cu responsabilitate și respect față de colegi și față de oameni. Sunt un om de echipă”, a precizat el.

Liderul liberal sucevean afirmă că cea mai importantă echipă din care face parte rămâne cea a sucevenilor.

El consideră că se bucură de încrederea celor peste 11.000 de cetățeni care l-au susținut, dar și de susținerea tot mai multor suceveni care își exprimă nemulțumirea față de „aroganța și prigoana la care sunt supuși de Vasile Rîmbu”.

Lucian Harșovschi promite că va rămâne consecvent principiilor sale și, mai presus de orice, alături de suceveni.