Agresiune într-o zona izolată din Prisaca Dornei: Bărbat reținut după ce a lovit un localnic cu pumnii și cu toporul

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Un conflict vechi între doi localnici a degenerat vineri dimineață, 4 iulie 2026, într-o agresiune fizică gravă într-o zonă izolată din satul Prisaca Dornei, comuna Vama.

Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama au fost sesizați prin 112 de un bărbat care a reclamat că a fost agresat în timp ce cosea iarbă la terenul său. Echipa de intervenție s-a deplasat cu un autoturism de teren la locația indicată – zona popular denumită „Dealul Secăturii”, un loc foarte izolat, accesibil doar după aproximativ o oră de mers pe jos.

Victima, un bărbat din Vama, prezenta leziuni vizibile la nivelul feței și o echimoză de circa 4-6 cm pe partea stângă a toracelui. Acesta a relatat polițiștilor că, în dimineața zilei de 4 iulie, în jurul orei 07:00, s-a deplasat la terenul său. Acolo l-a observat pe un vecin deplasându-se cu un utilaj agricol pe o suprafață afectată de precipitații și i-a solicitat să ocolească zona pentru a nu deteriora terenul.

Celălalt bărbat și-a continuat deplasarea cu tractorul până pe terenul său, după care a venit pe jos către victimă. Pe fondul unui conflict spontan, acesta i-a reproșat victimei că, pe vremea când erau copii, ar fi fost lovit cu palma peste față, motiv pentru care dorea să se răzbune.

Suspectul i-a adresat inițial amenințări cu moartea, după care a trecut la agresiuni fizice: l-a lovit cu pumnii în zona feței și cu partea contondentă a unui topor în zona stângă a toracelui, provocându-i echimoza descrisă.

După agresiune, victima s-a deplasat spre terenul cumnatului său, unde a povestit cele întâmplate. Datorită locației izolate, bărbatul rănit a fost transportat cu un autoturism de teren până la drumul public, de unde a fost preluat de un echipaj SMURD și dus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. După examinare, a refuzat internarea.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal pentru amenințare și lovire sau alte violențe. A fost emis un ordin de protecție provizoriu pe numele suspectului, obligându-l să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de victimă.

Suspectul a fost identificat pe raza comunei Vama și adus la sediul poliției pe bază de mandat. După audiere în prezența avocatului din oficiu, a fost reținut pentru 24 de ore. Duminică, 6 iulie, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc pentru propunerea măsurii preventive a controlului judiciar pe 60 de zile.