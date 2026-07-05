Accident cu răniti într-o intersecție din Bogdănești: Un șofer de 89 de ani a părăsit locul impactului

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Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, 4 iulie 2026, la intersecția dintre DJ155A și un drum secundar din localitatea Bogdănești, soldat cu rănirea ușoară a unei femei.

Potrivit polițiștilor din cadrul Compartimentului Rutier Fălticeni, un bărbat de 89 de ani din localitate, la volanul unui autoturism marca Ford Focus, a pătruns în intersecție fără a respecta semnificația indicatorului STOP. Acesta a acroșat un autoturism marca Volkswagen condus regulamentar pe drumul prioritar de o femeie din zonă.

În urma impactului, autoturismul Volkswagen s-a răsturnat pe partea carosabilă. Conducătoarea auto a suferit leziuni ușoare (contuzie hemitorace stâng) și a fost transportată la Spitalul Municipal Fălticeni, unde a primit îngrijiri medicale, fără a necesita internare.

După impact, șoferul Ford-ului și-a continuat deplasarea, părăsind locul accidentului fără încuviințarea poliției. A fost identificat ulterior de polițiști.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.