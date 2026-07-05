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Accident între două motociclete pe DN 17 la Valea Putnei: Un motociclist rănit a fost transportat la spital


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Un accident rutier între două motociclete s-a produs sâmbătă, 4 iulie 2026, în jurul orei 11:32, pe DN 17, pe raza satului Valea Putnei, comuna Pojorâta.

Potrivit polițiștilor din cadrul Compartimentului Rutier Câmpulung Moldovenesc, un motociclist din Sighetu Marmației, care conducea o Yamaha, a efectuat manevra de depășire a unui ansamblu de vehicule. În același timp, un alt motociclist, tot din Sighetu Marmației, care conducea o Honda, l-a depășit la rândul său și l-a acroșat în partea laterală stângă.

În urma impactului, primul motociclist a pierdut controlul direcției și a căzut pe partea carosabilă. Acesta a suferit leziuni (observație fractură antebraț drept) și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.


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