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Acasă Radauti Bărbat căzut în fântână la Voievodeasa. A fost salvat de pompieri și...

Bărbat căzut în fântână la Voievodeasa. A fost salvat de pompieri și transportat la spital


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Un bărbat a căzut accidental într-o fântână sâmbătă după-amiază, 4 iulie 2026, în satul Voievodeasa, comuna Sucevița.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, sesizați prin 112, incidentul s-a produs în jurul orei 17:45.

Bărbatul s-a deplasat la fântână pentru a lua apă, s-a aplecat asupra găleții și, pe fondul neatenției, s-a dezechilibrat și a căzut în gol.

Vecinul care a observat scena a alertat imediat serviciile de urgență. La fața locului s-au deplasat un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți și un echipaj SMURD, care au reușit extragerea bărbatului din fântână în condiții de siguranță.

Victima a fost diagnosticată preliminar cu „politraumatisme la nivelul corpului ca urmare a căzăturii de la înălțime” și a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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