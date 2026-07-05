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Incendiu la panouri electrice într-o zonă rezidențială din Suceava de la contactul imperfect al conductorilor


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Un incendiu s-a produs sâmbătă după-amiază, 4 iulie 2026, la două panouri electrice dintr-o zonă rezidențială a municipiului Suceava.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Burdujeni au fost sesizați prin 112 de un localnic care a observat izbucnirea focului. Echipa operativă a constatat că incendiul a afectat un panou electric destinat alimentării cu energie electrică a mai multor imobile din zonă.

Echipajul de pompieri intervenit la fața locului a lichidat rapid incendiul, nefiind înregistrate victime omenești. Potrivit acestora, cauza a fost supraîncălzirea și contactul imperfect al firelor de alimentare cu energie electrică.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale Suceava.


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