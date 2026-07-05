Tragedie la Grămești: Tânăr de 23 de ani s-a electrocutat și a căzut de pe un stâlp. A murit în ciuda eforturilor de resuscitare

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Un tânăr de 23 de ani a murit duminică după amiaza, 5 iulie 2026, după ce s-a electrocutat urcându-se pe un stâlp pentru a schimba un cablu electric, în localitatea Grămești.

Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, la fața locului au fost trimise un echipaj SAJ tip B2 de la Siret și echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă de la Suceava.

Echipajul de la Siret a ajuns primul și a găsit pacientul politraumatizat prin cădere de la înălțime, în stop cardio-respirator. Au început imediat manevrele de resuscitare, care au fost continuate și de echipajul TIM, dar, din păcate, fără rezultat.

Tânărul a decedat pe loc, în ciuda eforturilor susținute ale echipajelor medicale.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt efectuate de polițiștii din zonă.