Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Accident rutier la Vicovu de Jos: O femeie și două fetițe rănite...

Accident rutier la Vicovu de Jos: O femeie și două fetițe rănite după ce s-au răsturnat cu scuterul


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un accident rutier s-a produs duminică după-amiază,  5 iulie 2026, în jurul orei 16:00, la Vicovu de Jos, soldat cu rănirea a trei persoane.

Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, un scuter s-a răsturnat.

Echipajele SAJ ajunse la fața locului au preluat trei pacienți: o femeie de 42 de ani și două fetițe de 8, respectiv 7 ani, pasagere pe scuter.

Toate cele trei persoane erau conștiente și au suferit policontuzii cu diverse traumatisme. Au fost transportate la CPU Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și tratament de specialitate.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt efectuate de polițiștii din zonă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Discuții interne în PNL Suceava: Nu avem un lider-locomotivă care să...

Incendiu într-un apartament de la etajul III, în cartierul George Enescu...

Tragedie la Grămești: Tânăr de 23 de ani s-a electrocutat și...