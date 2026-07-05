Accident rutier la Vicovu de Jos: O femeie și două fetițe rănite după ce s-au răsturnat cu scuterul



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs duminică după-amiază, 5 iulie 2026, în jurul orei 16:00, la Vicovu de Jos, soldat cu rănirea a trei persoane.

Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, un scuter s-a răsturnat.

Echipajele SAJ ajunse la fața locului au preluat trei pacienți: o femeie de 42 de ani și două fetițe de 8, respectiv 7 ani, pasagere pe scuter.

Toate cele trei persoane erau conștiente și au suferit policontuzii cu diverse traumatisme. Au fost transportate la CPU Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și tratament de specialitate.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt efectuate de polițiștii din zonă.