Sportivul de la CSM Dorna Vatra Dornei Petru Bodea, bronz la Campionatele Naționale U20 de la Craiova. Atletul este într-o formă excelentă

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Atletul Petru Bodea de la CSM Dorna Vatra Dornei a obținut o performanță notabilă la Campionatele Naționale U20 de atletism, desfășurate în perioada 4-5 iulie 2026 la Craiova.

Sportivul a cucerit medalia de bronz în proba de 5.000 metri, demonstrând o formă fizică excelentă la finalul unui sezon competițional intens.

Antrenorul Prâsneac Cristian a declarat: „Sunt încântat de acest rezultat pentru sportivul meu. Ne-a arătat că prin munca depusă în această perioadă plină de examene la Bacalaureat, sportivul a dovedit seriozitate, muncă, dârzenie, caracter puternic… DA, SE POATE!”

Petru Bodea a reușit să îmbine cu succes pregătirea sportivă cu perioada de examene, obținând un rezultat de prestigiu pentru atletismul sucevean.

Antrenorul a mulțumit conducerii clubului CSM Dorna Vatra Dornei și Consiliului Local Vatra Dornei, precum și sponsorilor Dorna Medical, Apa Bucovina și Sala Sporturilor – Poiana Stampei pentru sprijinul și susținerea necondiționată acordată.