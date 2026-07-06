Admitere USV 2026: Înscrieri fizice și online începând cu 13 iulie. Peste 3.200 de locuri bugetate

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Suceava – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a anunțat calendarul admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Concursul va debuta pe 13 iulie, iar în acest an sunt disponibile 3.205 locuri bugetate repartizate pe aproape 100 de programe de studiu de licență, masterat și doctorat.

Înscrierile se pot face atât fizic, în locațiile din campusul USV, cât și online. Excepție fac candidații români de pretutindeni, care se pot înscrie doar fizic, prin depunerea documentelor în original.

Calendarul primei sesiuni de admitere:

13 – 20 iulie (fără 18 și 19 iulie) – pentru specializările fără probe de concurs

(fără 18 și 19 iulie) – pentru specializările fără probe de concurs 13 – 17 iulie – pentru specializările cu probe de concurs (prima rundă)

– pentru specializările cu probe de concurs (prima rundă) 29 – 30 iulie (până la ora 13:00) – a doua rundă pentru locurile rămase disponibile la programele fără probe de concurs

Pentru candidații români de pretutindeni vor fi organizate, în paralel, 4 centre de admitere în Ucraina și Republica Moldova:

Cernăuți (14-16 iulie, 9:00-15:00) – Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina „Mihai Eminescu”

(14-16 iulie, 9:00-15:00) – Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina „Mihai Eminescu” Chișinău (13-16 iulie, 9:00-15:00) – Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”

(13-16 iulie, 9:00-15:00) – Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” Sîngerei (15-16 iulie, 9:00-15:00) – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

(15-16 iulie, 9:00-15:00) – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Edineț (14 iulie, 9:00-15:00) – Liceul Teoretic „Pan Halippa”

Informații detaliate privind calendarul, locurile disponibile, taxele și documentele necesare se regăsesc pe pagina oficială de admitere: https://admitere.usv.ro/.