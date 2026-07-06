Incendiul la un apartament de la etajul II al blocului T95 din cartierul George Enescu din Suceava de la un aparat elecrocasnic lăsat sub tensiune

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Un incendiu s-a produs duminică seară, 5 iulie 2026, la un apartament de la etajul II al blocului T95 din B-dul George Enescu.

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 în jurul orei 20:32.

Echipajele ISU „Bucovina” și cele de ordine publică au intervenit prompt.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta mocnit în interiorul apartamentului nr. 13 de la scara C, cu degajări mari de fum și pericol de propagare la alte locuințe.

Pompierii au procedat la deschiderea forțată a ușii (nefiind nimeni în apartament la momentul intervenției) și au lichidat incendiul rapid. Au ars aparatură electronică și s-au deteriorat mobilier, viniluri și pereții living-ului pe o suprafață de aproximativ 20 m². Valoarea totală a prejudiciului nu a fost încă stabilită.

În timpul intervenției, aproximativ 30 de persoane din bloc au fost evacuate preventiv. Două femei au suferit atacuri de panică și au fost evaluate medical la fața locului, fără a fi necesară transportarea la spital.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs de o aparatură electrocasnică rămasă sub tensiune. Proprietarul apartamentului a fost anunțat și a ajuns la fața locului în timpul intervenției.