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Incendiu violent la o gospodărie din Mușenița. Pompierii au salvat locuința principală și utilaje agricole


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Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, 6 iulie 2026, la o gospodărie din localitatea Mușenița.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenet colonel Alin Găleată, pompierii militari din subunitățile Siret și Rădăuți, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la construcțiile anexe și la acoperișul locuinței, existând pericol de propagare la întreaga casă și la alte bunuri din curte.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 04:48, după mai bine de patru ore de intervenție.

În flăcări au ars depozitul de furaje, adăpostul de animale, bucătăria de vară și o parte din acoperișul casei de locuit, pe o suprafață totală de aproximativ 400 de metri pătrați.

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric neizolat corespunzător.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești. Pompierii au reușit să salveze restul locuinței principale și două utilaje agricole – o combină și un tractor.


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