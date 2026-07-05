Incendiu într-un apartament de la etajul III, în cartierul George Enescu din Suceava

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Un incendiu a izbucnit duminică seară într-un apartament situat la etajul III al unui bloc de locuințe din cartierul George Enescu al municipiului Suceava.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit prompt cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD.

Incendiul a fost localizat rapid, iar pompierii lucrează în prezent pentru lichidarea completă a focului. Nu au fost identificate victime omenești.

Cauza exactă a incendiului va fi stabilită de specialiști după finalizarea operațiunii.