Premii naționale pentru elevi suceveni la Concursul „Alege! Este dreptul tău!” – ediția 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Elevi din județul Suceava au obținut rezultate bune la etapa națională a Concursului național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău!”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Competiția, ajunsă la cea de-a XXIII-a ediție, s-a desfășurat la Eforie Nord și a avut ca temă „Riscuri și pericole asupra tinerilor consumatori provocate de platformele social media și utilizarea inteligenței artificiale”.

Județul Suceava a fost reprezentat de Băbăscu Denisa (Colegiul Economic „D. Cantemir” Suceava), coordonată de prof. Bursuc Maria și prof. Onofrei Simona Antonela, și de elevul fruntaș Stoleru Sebastian (Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc), coordonat de prof. Daniela Cârloanță.

La proba individuală, elevul fruntaș Stoleru Sebastian a obținut punctajul maxim (100 de puncte) la proba teoretică și a câștigat Premiul II cu un eseu care a analizat impactul publicității pe platformele social media și creată de inteligența artificială asupra alegerilor tinerilor consumatori.

La proba pe echipe (regiunea de dezvoltare Nord-Est – Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui), echipa din care a făcut parte și elevul sucevean a obținut Premiul III.

„Performanța realizată reprezintă pentru mine o mare bucurie, mai ales că sunt elev al colegiului militar, unde acest domeniu nu este specific profilului nostru. Acest rezultat îmi demonstrează că, prin muncă, seriozitate și perseverență, putem reuși indiferent de profilul pe care îl urmăm. A fost o experiență frumoasă și valoroasă, din care am avut multe de învățat. Îi mulțumesc doamnei profesoare Cârloanță Daniela pentru sprijin, răbdare și încrederea oferită pe tot parcursul pregătirii. Performanța nu ar fi fost posibilă fără îndrumarea dumneaei”, a declarat elevul fruntaș Sebastian Stoleru.

Concursul face parte din Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale 2026 și își propune să formeze generații de consumatori informați, responsabili și capabili să își exercite drepturile.