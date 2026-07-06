Accident în lanț pe str. Alexandru cel Bun din Suceava: Un șofer beat a lovit cinci autoturisme



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier în lanț s-a produs luni dimineață, 6 iulie 2026, în jurul orei 00:35, pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Suceava.

Potrivit polițiștilor Biroului Rutier Suceava, un bărbat de 31 de ani, la volanul unui autoturism marca BMW, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu alte vehicule staționate sau aflate în trafic. În urma impactului, autoturismul condus de acesta a lovit succesiv un Mercedes Benz, un Hyundai, un alt BMW (înmatriculat în Marea Britanie) și un Ford. La final, vehiculul a ricoșat și a acroșat un Audi.

Conducătorul auto a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde a fost diagnosticat cu etilism acut și contuzii ușoare. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.