Accident cu un ATV la Vicovu de Jos: Mamă și două fetițe rănite ușor după răsturnarea vehiculului

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Un accident rutier s-a produs duminică după-amiază, 5 iulie 2026, pe un drum comunal neclasificat din afara localității Vicovu de Jos.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, o femeie de 42 de ani conducea un ATV marca Yamaha, având ca pasagere două fetițe de 7 și 8 ani. La un moment dat, a pierdut controlul direcției de deplasare și vehiculul s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe partea stângă.

În urma impactului, cele trei persoane au suferit traumatisme ușoare și au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Conducătoarea ATV-ului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului.