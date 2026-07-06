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Scandal public între familii din Mironu, comuna Valea Moldovei. Cinci persoane, cercetate penal pentru loviri


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Un conflict spontan între mai multe persoane de etnie romă a degenerat duminică seară, 5 iulie 2026, într-un scandal public pe drumul comunal din satul Mironu, comuna Valea Moldovei.

Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului au fost sesizați prin 112 și s-au deplasat la fața locului. La momentul intervenției, persoanele implicate nu s-au conformat somațiilor, motiv pentru care au fost solicitate forțe suplimentare din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului și al Detașamentului de Jandarmi. Conflictul a fost aplanat, iar ordinea publică a fost restabilită fără incidente majore.

Din primele verificări a reieșit că totul a pornit de la o discuție pe tema unui câine lăsat nesupravegheat. Discuția a degenerat rapid în agresiuni fizice: o femeie a fost lovită cu palmele de alte două femei, iar tatăl acesteia a intervenit, lovind la rândul său trei surori care se aflau în zonă.

Toate persoanele implicate au fost sancționate contravențional conform Legii 61/1991, cu amenzi totale în cuantum de 58.500 lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Având în vedere relațiile de rudenie dintre agresori și victime, care se încadrează în prevederile legii privind violența domestică, au fost întocmite formulare de evaluare a riscului. Nu a rezultat un risc iminent care să justifice emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar victimele s-au opus luării unei asemenea măsuri.

În cauză s-a deschis dosar penal pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de lovire sau alte violențe.


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