Campanie de sterilizare a pisicilor în comuna Râșca: Asociația MayaVet revine cu o nouă acțiune în septembrie

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Asociația MayaVet organizează o nouă campanie de sterilizare a pisicilor în comuna Râșca, județul Suceava, în perioada 26-27 septembrie 2026.

Aceasta reprezintă o continuare a primei acțiuni desfășurate în localitate, în cadrul căreia au fost sterilizate 43 de pisici. Prin această intervenție, organizația își propune să sprijine comunitatea locală și să contribuie la reducerea numărului de animale abandonate sau născute fără șanse reale de îngrijire.

„Ne întoarcem la Râșca pentru că problema nu se rezolvă într-o singură zi și nici printr-o singură campanie. Fiecare pisică sterilizată înseamnă prevenție, mai puțină suferință și un pas real către o comunitate mai responsabilă”, au transmis reprezentanții Asociației MayaVet.

Sterilizarea rămâne una dintre cele mai eficiente soluții pentru controlul populației de pisici, mai ales în zonele unde accesul la servicii veterinare este limitat și costurile pot reprezenta o barieră pentru proprietari sau îngrijitori.

Campania presupune costuri legate de materiale medicale, consumabile, medicamente, transport și logistică. Pentru susținerea acestei acțiuni, Asociația MayaVet face apel la sprijinul comunității. Orice donație, indiferent de valoare, poate contribui direct la realizarea campaniei.

Conturi pentru donații:

Cont RON – IBAN: RO72BTRLRONCRT0CZ0614101

– IBAN: RO72BTRLRONCRT0CZ0614101 Cont EUR – IBAN: RO19BTRLEURCRT0CZ0614101

Asociația MayaVet este o organizație non-profit dedicată sterilizării animalelor, prevenției abandonului și educației comunitare privind responsabilitatea față de animalele de companie și cele fără stăpân.