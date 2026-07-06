Rugby Club Gura Humorului finalizează proiectul „Rugby 2.0: Performanță și Inovație Digitală în Sport”, o investiție de peste 40.000 euro în digitalizarea performanței sportive

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Rugby Club Gura Humorului încheie proiectul „Rugby 2.0: Performanță și Inovație Digitală în Sport”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C7 – Transformare Digitală, Investiția I9 – Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale, cod proiect 659.i9/c7, cu o infrastructură digitală completă pentru monitorizarea și analiza performanței sportive: 15 trackere GPS, sisteme avansate de analiză video, o cameră automată pentru transmisiuni live și echipamente IT dedicate. Investiția de peste 40.000 de euro a contribuit la îndeplinirea a opt criterii DESI, formarea digitală a 10 membri ai echipei și extinderea accesului la activitățile clubului pentru peste 150 de beneficiari.

Derulat în perioada 23 iulie 2025 – 30 iunie 2026, proiectul a creat o infrastructură digitală modernă pentru analiza performanței sportive, administrarea clubului și facilitarea accesului comunității la activitățile organizației.

Prin această investiție, clubul a integrat instrumente digitale în pregătirea sportivilor și analiza meciurilor, a consolidat competențele digitale ale echipei și a dezvoltat canale online mai accesibile. Noua infrastructură permite colectarea și interpretarea datelor despre efort și joc, transmiterea automată a meciurilor, colaborarea mai eficientă între antrenori și jucători, precum și o comunicare mai transparentă cu susținătorii clubului.

„Finalizarea proiectului Rugby 2.0: Performanță și Inovație Digitală în Sport înseamnă că tehnologia devine un instrument de lucru firesc pentru clubul nostru. Putem analiza mai riguros pregătirea și meciurile, putem lua decizii mai bine fundamentate și, în același timp, putem fi mai aproape de comunitate. Deși reprezintă o investiție în echipamente, noile tehnologii ne ajută să avem un mod mai profesionist, transparent și incluziv de a construi performanță”, declară Oana Vasiliu, manager de proiect pentru Rugby Club Gura Humorului.

Rezultate concrete pentru sport și organizație

Clubul dispune acum de 15 trackere GPS, o cameră automată pentru filmare și transmitere live în aer liber, o tabletă, șase computere destinate angajaților și voluntarilor și un router wireless.

Pentru analiza sportivă și managementul digital au fost integrate soluții Nacsport și Hudl Assist, alături de sisteme ERP și CRM, servicii cloud, instrumente de inteligență artificială, licențe pentru editarea documentelor și soluții de securitate informatică.

Doi angajați și opt voluntari au urmat cursuri de competențe digitale, iar cunoștințele dobândite au fost transferate în activitatea curentă a organizației.

Platforma online a clubului a fost dezvoltată pentru a facilita accesul persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz și include soluții pentru donații online, precum și o secțiune dedicată feedbackului, propunerilor și ideilor venite din partea beneficiarilor.

Proiectul a inclus două webinarii educaționale despre sport și rugby, două materiale scrise accesibile, o competiție în format mixt, cu jucători și beneficiari, precum și o activitate sportivă intergenerațională alături de voluntari, sportivi și seniori.

Prin soluțiile implementate, Rugby Club Gura Humorului îndeplinește opt criterii de intensitate digitală conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI 2021), peste pragul minim de cinci criterii prevăzut de program. Clubul a dezvoltat, de asemenea, un serviciu digital care facilitează accesul la distanță al persoanelor cu dizabilități sau cerințe speciale, precum și conținut digital dedicat persoanelor vârstnice.

Tehnologia, pusă în slujba performanței și a comunității

„Datele colectate cu ajutorul trackerelor GPS și al instrumentelor video oferă antrenorilor o imagine mai clară asupra efortului, progresului individual și dinamicii de joc. Analizele pot susține adaptarea programelor de pregătire, identificarea punctelor forte și a zonelor care trebuie îmbunătățite, precum și pregătirea tactică a meciurilor. Camera automată și platformele online extind, totodată, accesul publicului la activitatea clubului, inclusiv pentru cei care nu pot fi prezenți la stadion”, explică Stefăniță Rusu, manager Rugby Club Gura Humorului.

Rezultatele proiectului se adresează unei comunități de peste 150 de beneficiari direcți și indirecți: sportivi, angajați, voluntari, susținători și persoane din grupuri vulnerabile. Digitalizarea contribuie astfel atât la creșterea calității actului sportiv, cât și la o mai bună informare, participare și incluziune în jurul rugbyului humorean.

Investiție și sustenabilitate

Valoarea totală a proiectului este de 216.829,52 lei, din care 204.289,44 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția proprie la valoarea eligibilă este de 10.752,08 lei. Aproximativ 80% din buget a fost alocat transformării digitale a organizației.

Soluțiile achiziționate vor fi utilizate în activitatea curentă a clubului pe perioada de sustenabilitate de minimum 12 luni, iar echipamentele vor fi reciclate la finalul duratei lor de viață, conform angajamentelor asumate prin proiect.

Înființat ca o continuare firească a programului Rugby pentru Toți implementat de Fundația Te Aud România din anul 2017 și pe un fundament istoric solid al jucătorilor de rugby din zonă, Rugby Club Gura Humorului își are rădăcinile în performanțele anterioare ale Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului și Rugby Club Domus, care a dat naționalei de rugby jucători de top, cum ar fi Mihai Macovei si Viorel Lucaci. Din 2018, Rugby Club Gura Humorului continuă tradiția rugbystică a orașului și se dedică dezvoltării tinerelor talente.

Totodată, Rugby Club Gura Humorului este și singurul club de rugby de seniori din România condus de o echipă de management formată exclusiv din voluntari și singurul club ce are o cronică de meci permanentă.