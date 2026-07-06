Marțea aceasta ai toate motivele să vii la Iulius Mall Suceava: bucură-te de filme la preț special, oferte 1+1 și beneficii la cumpărături

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Ce zici de o ieșire în oraș care să îți aducă mai multe avantaje? Un film pe care îți dorești să îl vezi, o masă cu prietenii sau cumpărăturile pentru vacanță care devin și mai plăcute atunci când te bucuri de beneficii. Marțea este ziua în care câștigi mai mult la Iulius Mall Suceava.

Dacă ai nevoie de o pauză marțea, fă-ți timp pentru o vizită la Iulius Mall Suceava și profită de avantaje. Pe 7 iulie, la Spartan primești 1+1 gratuit la Leonidas, la WokFull, aceeași ofertă se aplică la Cheesy Crispy, iar la :yumm beneficiezi de 1+1 la toate produsele de tip roll. Pentru o pauză dulce, la Gioia e Gelato ai 1+1 la toate sortimentele de înghețată. În plus, la Auchan, orice sandwich vine la pachet cu o cafea gratuită, pe baza cardului de fidelitate MyCLUB Auchan.

Marțea aceasta, toate filmele 2D la Cinema City din Iulius Mall Suceava pot fi văzute la prețul special de doar 19,99 lei. „Invitația vecinilor” aduce pe marele ecran povestea a două cupluri care descoperă că o cină aparent obișnuită poate lua întorsături complet neașteptate. Comedia despre relații, secrete și situații incomode rulează de la orele 12.20, 14.45, 17.10, 19.30 și 22.00. Dacă vii împreună cu cei mici, „Povestea Jucăriilor 5″ rulează de la ora 11.30. Buzz, Woody și Jessie pornesc într-o aventură nouă, în care trebuie să facă față lumii tehnologiei care îi captivează pe copiii de astăzi.

Dacă ai început pregătirile pentru concediu și mai ai de făcut cumpărături, marțea este momentul potrivit să vii pe la Iulius Mall Suceava. Pentru fiecare bon încărcat în aplicația Fidelity primești puncte duble, iar la cumpărături de minimum 300 de lei beneficiezi de un cec cadou în valoare de 50 de lei.

Ai pe lista ta haine, încălțăminte sau accesorii pentru vară? Acum este momentul ideal să profiți de reduceri. Summer Sale a început în majoritatea magazinelor din Iulius Mall Suceava, unde te așteaptă discount-uri de până la 70% la brandurile preferate. Consultă catalogul online și descoperă ofertele pregătite pentru sezonul estival.

Transformă marțea într-o zi plină de avantaje la Iulius Mall Suceava!