Ateliere de artă pentru copii la Muzeul Național al Bucovinei: „Din secretele maeștrilor – lumină și culoare” revine în august 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei invită copiii pasionați de artă să se înscrie la cea de-a noua ediție a Atelierelor de artă „Din secretele maeștrilor – lumină și culoare”, care se vor desfășura în perioada 3-21 august 2026, la Muzeul de Istorie din Suceava.

Anul acesta, muzeul propune trei ateliere consacrate, fiecare cu o tematică distinctă:

„Sculptura – arta volumelor” – atelier de modelaj (3-7 august 2026)

– atelier de modelaj (3-7 august 2026) „George Lowendal, scenograf – creator de costume, marionete și decoruri” – atelier de confecționat marionete (10-14 august 2026)

– atelier de confecționat marionete (10-14 august 2026) „Alternative picturale” – atelier de linogravură (17-21 august 2026)

Înscrierile se pot face în perioada 2-31 iulie 2026, la sediul Muzeului de Istorie, prin completarea fișei de înscriere și achitarea taxei de participare (60 lei/copil/atelier/săptămână), în limita locurilor disponibile.

Pentru a oferi un program cât mai flexibil, atelierele se vor desfășura atât dimineața (orele 9:00-12:00), cât și după-amiaza (orele 13:00-16:00). Copiii vor fi ghidați de lectorii experimentați: Iulian Asimionesei (modelaj), Gonda Tamira Cojocariu (marionete) și Sorin Baciu (linogravură).

Prin aceste ateliere, organizatorii își propun să familiarizeze copiii cu limbajul și mijloacele de expresie plastice specifice picturii, scenografiei și modelajului, precum și cu artiști și lucrări din patrimoniul Muzeului Național al Bucovinei. Participanții vor avea ocazia să își exprime creativitatea folosind materiale și tehnici specifice fiecărui atelier. Toate materialele și ustensilele necesare sunt asigurate de organizator, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Suceava.

Lucrările realizate de copii vor fi reunite într-o expoziție care va avea loc în luna septembrie 2026, la care vor fi invitați autorii, părinții, profesorii și publicul larg.