Lucian Harșovschi acuză actuala administrație că a renunțat la finanțarea guvernamentală pentru ruta ocolitoare 2 a municipiului Suceava. Sucevenii vor plăti proiectarea unei investiții blocate

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Lucian Harșovschi, fost viceprimar al municipiului Suceava, a publicat o postare amplă în care critică modul în care actuala administrație locală gestionează proiectele de infrastructură începute în mandatul precedent, acuzând-o de lipsă de viziune și de ratarea unor oportunități importante de finanțare.

Harșovschi subliniază că multe dintre proiectele inaugurate sau implementate acum au fost pregătite, finanțate și lăsate moștenire de echipa anterioară, contrazicând narativul că „nu s-a făcut nimic înainte”.

Cel mai grav exemplu invocat este Ruta Ocolitoare 2 a municipiului Suceava, proiect strategic care ar asigura legătura cu ruta expres Suceava–Botoșani și, ulterior, cu Autostrada A7. Potrivit fostului viceprimar, proiectul beneficia de o finanțare de 43 de milioane de lei prin Programul Anghel Saligny, contractul de proiectare și execuție fiind deja atribuit.

După proiectare, constructorul a propus o soluție tehnică mai eficientă (modificarea amprentei viaductului peste calea ferată din zona Termica și reconfigurarea unui sens giratoriu), valoarea totală rămânând la 78 de milioane de lei. Pentru aprobarea modificărilor era necesară susținerea la nivel central, însă actuala administrație nu ar fi făcut demersurile necesare, invocând lipsa a circa 2 milioane de lei pentru exproprieri.

„Consecința? Suceava pierde aproape 10 milioane de euro, bani nerambursabili de la Guvernul României. În schimb, proiectarea va fi plătită din bugetul local, adică din banii sucevenilor”, a afirmat Lucian Harșovschi.

Fostul viceprimar consideră că renunțarea la o finanțare consistentă pentru o sumă relativ mică reprezintă „lipsă de viziune și de responsabilitate” și atrage atenția că sucevenii merită proiecte duse la capăt, nu „oportunități ratate și scuze fără sfârșit”.

Declarațiile vin pe fondul dezbaterilor politice locale privind stadiul marilor investiții din municipiu.