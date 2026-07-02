Viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir, răspunde criticilor: „Am asfaltat zeci de străzi în mai puțin de un an și jumătate”

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Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a publicat o amplă postare în care face un „recurs la memorie” privind starea infrastructurii rutiere preluată de actuala administrație și realizările din ultimul an și jumătate.

În mesajul său, viceprimarul enumeră o serie de străzi și zone din Suceava care, la preluarea mandatului în octombrie 2024, se aflau într-o stare precară: Pacii (2,3,4,5), Prieteniei, Aurora, Oituz, 6 Noiembrie (cu toate deviațiile), Stejarului, Theodor Neculuta, Octav Bancila, Ion Neculce, Ștefan Dracinschi, Ștefan Tomșa, Maria Voichița, Luceafărului, Labiș, I.L. Caragiale, Alunului, Eugen Lovinescu, Pictor Dumitru Dacian, Epaminonda Bucevschi, Parcare Venus, Mircea Septilici, cartierul Europa și altele.

„Pe toate acestea, noi am reușit să le asfaltăm, să le facem trotuare, să amenajăm spațiile verzi adiacente etc. în mai puțin de 1 an și jumătate. Fără selfiuri, fără fanfaronadă, fără lăudăroșenie”, a subliniat Dan Ioan Cușnir.

Viceprimarul anunță că în acest an vor fi finalizate lucrări pe străzile Cuza 2, Cuza 3, Zamca și George Enescu, precizând că investițiile nu au miză electorală, ci vin în sprijinul locuitorilor care „au fost ținuți în subdezvoltare în ultimii 20 de ani” și „merită o calitate decentă a vieții în orașul Nostru”.

Postarea lui Dan Ioan Cușnir conține și mesaje directe la adresa fostului primar Ion Lungu și fostului viceprimar Lucian Harșovschi, pe care îi invită „la cerșit de voturi” pe străzile modernizate recent, acuzându-i că au predat orașul într-o stare necorespunzătoare după 20 de ani de mandat.

„Harșovschi și Lungu se fac că uită cum au predat orașul în octombrie 2024, după 20 de ani în care, chiar dacă au mai făcut câte ceva, au făcut-o prea târziu, au făcut prea puțin și de cele mai multe ori greșit. Un om valorează exact cât faptele lui. Nimic mai mult”, a concluzionat viceprimarul Dan Ioan Cușnir.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor politice locale, la mai bine de un an și jumătate de la instalarea noii administrații locale. Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere rămân una dintre prioritățile anunțate ale Primăriei Suceava.