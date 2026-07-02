Depopularea României, problemă de siguranță națională: Declarația dură a deputatului sucevean Petru Negrea

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Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a atras atenția în Parlament asupra crizei demografice acute cu care se confruntă România, lansând un apel către toate forțele politice să trateze exodul tinerilor ca pe o prioritate națională.

În declarația politică intitulată „Cine va mai locui România peste 20 de ani?”, parlamentarul sucevean a descris o realitate dură din multe zone rurale: „În prea multe sate, școala s-a închis. Dispensarul s-a închis. Magazinul s-a închis. Iar ultimul lucru care pleacă este speranța.”

Petru Negrea a subliniat că tinerii nu părăsesc țara din lipsă de patriotism, ci din cauza lipsei unui viitor promițător: „Pleacă pentru că își caută un loc de muncă bine plătit, o locuință accesibilă și încrederea că munca lor va fi răsplătită.”

Parlamentarul a avertizat că depopularea nu este doar o statistică, ci o problemă strategică: „Este o problemă de siguranță națională, de dezvoltare economică și de viitor al acestei țări. Fiecare familie care pleacă înseamnă mai puțini copii în școli, mai puțini angajați, mai puțini contribuabili și comunități care se sting încet.”

„Nu putem accepta ca România să devină o țară din care oamenii pleacă, în loc să fie o țară în care oamenii aleg să rămână și să se întoarcă”, a mai afirmat deputatul AUR.

În final, Petru Negrea a propus soluții concrete: investiții masive în locuri de muncă, locuințe accesibile pentru tineri, educație de calitate, infrastructură modernă și sprijin real pentru antreprenoriatul local. „Viitorul României nu se decide doar prin legile pe care le adoptăm, ci prin oamenii care aleg să trăiască aici”, a concluzionat el.

Declarația vine în contextul în care datele oficiale continuă să arate un exod masiv al forței de muncă tinere, cu impact direct asupra sustenabilității sistemului de pensii, a pieței muncii și a vitalității comunităților rurale, inclusiv din județul Suceava.