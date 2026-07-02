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Avertizări ANM pentru Suceava și nordul Moldovei: Val de căldură urmat de furtuni violente cu grindină și vijelii


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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă valabile pentru zilele următoare, care afectează și județul Suceava.

Astăzi, 2 iulie, persistă valul de căldură, iar de după-amiază și până vineri se anunță instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, vijelii puternice și căderi de grindină.

Cod Galben de caniculă

Interval: 2 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 21:00

Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei Fenomene: val de căldură persistent, temperaturi ridicate (30-34°C), disconfort termic accentuat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități.

Instabilitate atmosferică accentuată

  • Interval 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 03:00: Cod Portocaliu pentru nord-vestul Moldovei (inclusiv zone din Suceava), Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania etc. Vor fi averse torențiale importante (25-40 l/mp, izolat peste 50-60 l/mp), vijelii puternice (70-90 km/h, izolat peste 100 km/h), grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-4 cm) și frecvente descărcări electrice.
  • Interval 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00: Cod Galben pentru Moldova (inclusiv Suceava), Maramureș, Transilvania etc. Averse torențiale (15-25 l/mp, izolat peste 30-40 l/mp), vijelii (50-70 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni.

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