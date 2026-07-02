Trofeul Balkan Folk Fest ajunge din nou în Bucovina: Ansamblul „Suflet Bucovinean”, dublu laureat la Varna

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Ansamblul „Suflet Bucovinean” confirmă încă o dată valoarea folclorului românesc, obținând trofeul festivalului la prestigiosul Balkan Folk Fest, desfășurat la Varna, în perioada 26–29 iunie. Ajuns la cea de-a 32-a ediție, festivalul a reunit pe scenă formații din mai multe țări, printre care Ucraina, Ungaria, Bulgaria și Croația, oferind un spectacol multicultural de excepție.

O delegație impresionantă, formată din aproximativ 70 de dansatori, însoțiți de părinți și coordonatori – coregraful Alina Leonte și profesorul de canto Didi Ionuț Cojocariu – a reprezentat cu mândrie Bucovina pe scena internațională. Artiștii au susținut două reprezentații de excepție,oferite de grupa de canto popular și de cele de dans popular , răsplătite cu aplauze și încununate de trofeul festivalului la ambele categorii la care au participat.

Pentru micii artiști, aceasta a fost cea de-a treia participare la festival, însă ediția din acest an a venit cu o noutate specială: o parte dintre părinți li s-au alăturat pe scenă. La inițiativa coregrafului, pe lângă grupele de dans existente, a fost înființat și un grup de adulți, care a debutat chiar în cadrul festivalului, bucurându-se de un real succes.

„Ne propunem ca până anul viitor, când vom reveni la acest festival, să înființăm și un grup de canto popular dedicat părinților, astfel încât să implicăm întreaga familie, de la mic la mare”, au transmis coordonatorii ansamblului.

Activitatea ansamblului continuă într-un ritm susținut. În perioada următoare, „Suflet Bucovinean” va reprezenta județul Suceava la Festivalul Prispa, organizat la Brașov în perioada 4–5 septembrie. Agenda artistică include, de asemenea, o deplasare în Franța la începutul lunii octombrie, urmată de festivalul internațional Autumn Budafest ( Budapesta ) la începutul lunii noiembrie.

Planurile pentru anul viitor sunt la fel de ambițioase, ansamblul urmând să participe la mai multe festivaluri internaționale, printre care cele din Ohrid (Macedonia), Varna (Bulgaria) și Paralia Katerini (Grecia), continuând astfel promovarea tradițiilor bucovinene peste hotare.

Totodată, începând cu data de 1 iulie, ansamblul a deschis oficial înscrierile pentru completarea grupelor existente și pentru formarea unor noi grupe, oferind astfel oportunitatea celor pasionați de folclor să se alăture acestui proiect de succes.