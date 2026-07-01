Pregătește-te de vacanța de vară la Iulius Mall Suceava! Brandurile afișează reduceri de până la 70%!

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Toate colecțiile sunt aranjate la raft, încălțămintea este ușor de găsit, iar accesoriile își așteaptă locul în garderoba ta. Este mare forfotă în Iulius Mall Suceava în această perioadă, pentru că… da, ai ghicit! A început Summer Sale, campania de promoții în care fiecare membru al familiei își găsește ceva pe gustul său. Multe dintre locațiile tale favorite deja au redus prețurile, iar în catalogul online găsești informații despre magazinele ce afișează oferte, dar și inspirație pentru un look la modă!

Summer Sale a început la majoritatea brandurilor tale favorite din Iulius Mall, iar anul acesta au pregătit colecții pe care nu ai cum să le ratezi. Mango, H&M, Reserved, Cropp, C&A, Colin’s, Lefties, Mohito, House, Terranova și Bigotti au dat deja startul promoțiilor, cu reduceri de până la 70% la unele piese de sezon. Dacă încă nu ai găsit încălțămintea potrivită pentru vacanță, nu uita să treci și pe la Office Shoes, Skechers și Deichmann, care propun în această perioadă prețuri cu până la 50% mai mici.

Inclusiv brandurile de bijuterii propun reduceri de până la 50% la colecțiile primăvară-vară și nu numai. Vino la Opal, Pandora și Splend’or din Iulius Mall Suceava și alege-ți piesele care te vor ajuta să strălucești vara aceasta!

Nu uita să ai grijă de tine! În Iulius Mall, locațiile din categoria beauty & care te așteaptă cu promoții de până la 50% la produsele care nu trebuie să îți lipsească din trusa de make-up. DM și Xpert Beauty afișează reduceri de până la 50%. Iar dacă vrei să îți schimbi lentilele de contact, luna aceasta, la Optiblu te bucuri de oferta 1+1.

Promoții de până la 70% afișează Miniso și Tedi. Vei găsi aici o mulțime de accesorii utile pentru vara aceasta, de la genți, ochelari de soare și pălării, până la saltele gonflabile și alte articole practice la prețuri mici, perfecte pentru zilele de vacanță.

Pentru cei ce aleg drumețiile sau activitățile sportive, încălțămintea și echipamentele potrivite sunt acum la reduceri la Adidas, Hervis, Intersport, Sport Vision și Various Brands, care afișează promoții de până la 50%. Dacă vii să te bucuri de promoțiile sezonului și ți se face foame, treci prin food court, unde Mado și Manay te așteaptă cu oferte speciale. Pe baza cardului de fidelitate MyCLUB Auchan, clienții hipermarket-ului se bucură de promoții de 30% la articolele selectate.

Cei mici au parte de o ofertă specială și la Noriel: până la 50% reducere la jucăriile preferate. Mai multe detalii găsești pe site-ul Iulius Mall Suceava.

Vino la Iulius Mall Suceava și bucură-te de promoțiile verii!