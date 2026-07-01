Wunderkind Suceava lansează atelierele de limba germană „Hallo, Sommer!” pentru copiii de 7-14 ani

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Ce face copilul în vacanța de vară, dincolo de joacă și timp liber? În această vară, Wunderkind Suceava propune o activitate educativă, creativă și distractivă pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani: atelierele de limba germană „Hallo, Sommer!”.

Programul se desfășoară în luna iulie, la sediul centrului de limbi străine Wunderkind din Suceava.

Start înscrieri pentru atelierele de limba germană – ce trebuie să știe părinții

Atelierele de limba germană se adresează copiilor cu sau fără cunoștințe de limba germană. Acestea sunt programate în două serii: 13.07.2026 – 17.07.2026 și 20.07.2026 – 24.07.2026. Înscrierile pentru luna iulie sunt deschise, iar participarea se face prin completarea formularului online, disponibil aici: wunderkind.ro/hallo-sommer-atelierul-de-limba-germana.

Pe parcursul celor 5 zile, de luni până vineri, participanții vor avea parte de 4 ore de activitate pe zi, în intervalul 9:00 – 13:00. Activitățile se desfășoară la sediul Wunderkind, Classic Office Center, Str. Universității nr. 32, etajul 2, Suceava.

Ce fac copiii? În intervalul orar 9:00-13:00, activitățile propuse combină jocurile educative, activitățile interactive, atelierele creative și experiențele care stimulează curiozitatea și imaginația.

Organizatorii pun accent pe învățarea prin joacă, colaborare și exprimare liberă. Copiii sunt încurajați să creeze, să pună întrebări, să exploreze și să-și dezvolte abilitățile sociale. În același timp, activitățile sunt gândite astfel încât să mențină interesul pentru educație, chiar și în timpul vacanței.

În cadrul atelierului „Hallo, Sommer!”, copiii vor învăța limba germană prin jocuri, activități interactive, exerciții de comunicare, situații inspirate din viața de zi cu zi.

Scopul programului nu este doar acumularea de vocabular, ci familiarizarea copiilor cu limba germană, într-un mod natural. Participanții vor fi încurajați să asculte, să repete, să formuleze răspunsuri simple, să lucreze în echipă și să capete mai mult curaj în exprimare.

Activitățile sunt adaptate vârstei și nivelului de cunoștințe, astfel încât fiecare copil să se simtă implicat și motivat. Atmosfera este una de vacanță, dar cu structură educațională clară, pentru ca timpul petrecut la atelier să fie util și plăcut.

Atelier educativ și creativ pentru o vară cu sens și distracție

Atelierele de limba germană fac parte din activitățile de vară organizate de Centrul Lingvistic Wunderkind și vin în completarea programelor prin care copiii pot învăța, socializa și se pot bucura de vacanță.

În această vară, Wunderkind organizează tabăra de la Pensiunea Somara, în perioadele 13 – 18 iulie și 27 iulie – 1 august. În plus, anul acesta aduce și o noutate: tabăra de zi de la Pensiunea Oxigen/Tenis Miraj Dragomirna, cu durata de o săptămână, în intervalul 8:30 – 16:30, programată în perioada 3 – 7 august.

Hallo, Sommer! – 3 motive pentru care părinții ar trebui să aibă în vedere o activitate de acest tip pentru copilul său

#1 Copiii își dezvoltă încrederea, comunicarea și curajul de a se exprima, progresul fiind rapid

#2 Copiii au parte de activități utile, creative

#3 Copiii dezvoltă interes pentru limba germană

Poate că ați dorit până acum să încercați un curs de limba germană. Poate că vă doriți și o altfel de activitate pentru copil. Poate fi o ocazie potrivită pentru copii să descopere limba germană. Atelierele Hallo, Sommer! desfășurate la Wunderkind sunt oportunitate de învățare activă, creativă.

Toate materialele didactice necesare sunt incluse în taxă. Spre deosebire de înscrierea la un curs de limba germană, pentru participarea la ateliere nu este necesară testarea de nivel.

Întrebări frecvente

1.Ce este inclus în taxa de participare la atelier? Taxa de participare include toate materialele didactice necesare.

2.Cum pot plăti? După completarea formularului, un reprezentat al centrului vă oferă toate detaliile necesare, inclusiv cele legate de opțiunile de plată.

3.Pot înscrie și fratele/sora? Da, pot fi înscriși și frații, cu condiția să aibă vârsta între 7 și 14 ani și să existe locuri disponibile. Taxa de înscriere este calculată individual pentru fiecare copil, iar pentru al doilea copil se oferă o reducere de 10%.

Despre Wunderkind

Wunderkind Suceava este un centru de limbi străine acreditat, activ din 2004. Aici se desfășoară, pe durata anului școlar, cursuri de limba germană și limba engleză. În perioada de vară au loc: atelierele Hallo, Sommer!, tabăra de limba germană de la Pensiunea Somara și tabăra de zi de la Dragomirna.

Atelierele de limba germană creează oportunitatea de a descoperi o limbă străină într-un mod distractiv, adaptat vârstei și intereselor copiilor. Detalii despre înscriere pot fi găsite pe pagina oficială a centrului Wunderkind Suceava și pe canalele de social media.

*Completarea formularului nu echivalează cu înscrierea. Detalii suplimentare și o confirmare finală vă sunt oferite de un reprezentat al centrului Wunderkind.

Contact:

0746 537 481

contact[@]wunderkind.ro

Classic Office Center, Str. Universității nr. 32, etajul 2, Suceava

Cont social media: www.facebook.com/Wunderkind.sv

Către formularul de înscriere: wunderkind.ro/hallo-sommer-atelierul-de-limba-germana/

Sursă foto: wunderkind.ro