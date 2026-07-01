Bacalaureat Suceqva 2026: 4590 de lucrări încărcate la proba obligatorie de profil (Matematică/Istorie)

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A doua probă scrisă a examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, s-a desfășurat fără probleme.

La proba E c) – disciplina obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) au fost înregistrați 4732 de candidați, dintre care 142 au lipsit, fiind încărcate în sistem 4590 de lucrări.

Din totalul lucrărilor evaluate digital, 1507 au fost la disciplina Istorie și 3083 la Matematică.

Autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat dificultăți de organizare și desfășurare a probei.

Examenul național de bacalaureat continuă joi, 2 iulie 2026, cu proba la alegere a profilului și specializării – proba E d).

Subiectele și baremele de evaluare pentru proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea 2026, au fost publicate pe site-ul dedicat: https://subiecte.edu.ro/2026/bacalaureat/

Rezultatele finale ale sesiunii de vară a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 8 iulie, conform calendarului oficial. Până atunci, candidații și profesorii așteaptă evaluarea lucrărilor și eventuale contestații.