Rotary Club Suceava Bucovina a intrat în noul an rotarian 2026-2027. Florin Hrebenciuc: „Împreună pentru comunitate”

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Clubul Rotary Suceava Bucovina a marcat începutul celui de-al 25-lea an de activitate, respectiv al 27-lea an al Districtului 2241 România și Republica Moldova.

Noul președinte, Florin Hrebenciuc, a subliniat continuarea proiectelor tradiționale și dezvoltarea de noi inițiative cu impact real în comunitatea suceveană, sub tema internațională „Create Lasting Impact – Creați un impact de durată”.

În comunicatul oficial, Florin Hrebenciuc a evidențiat importanța implicării civice și a voluntariatului: „Fiecare comunitate are nevoie de oameni care aleg să se implice, iar Rotary Club Suceava Bucovina demonstrează că experiența profesională, voluntariatul și solidaritatea pot fi transformate în proiecte care schimbă vieți”.Președintele a mulțumit echipei care a condus clubul în anul rotarian 2025-2026, condusă de Andrei Puiu, dorindu-le „determinare și energie” pentru toate proiectele viitoare.

Totodată, și-a exprimat emoția și responsabilitatea la preluarea mandatului alături de noua echipă de conducere formată din secretarul Adelina Paiu și trezorierul Florina Putrea.

„În calitate de președinte al Clubului Rotary Suceava Bucovina îmi propun să continuăm proiectele care au devenit parte din identitatea clubului, aici menționez «Simfonii de toamnă» și «Dăruiește un zâmbet» și voi încerca să dezvoltăm noi inițiative cu impact pentru comunitatea suceveană”, a declarat Florin Hrebenciuc.

El a transmis un mesaj de recunoștință tuturor sucevenilor, partenerilor și voluntarilor care au susținut clubul de-a lungul celor 25 de ani de activitate și i-a invitat să rămână alături de inițiativele viitoare.

Tema propusă de președintele Rotary Internațional, Oliynka H. Babalola – „Create Lasting Impact” – reflectă angajamentul clubului pentru acțiuni cu rezultate de durată în beneficiul comunității.

Florin Hrebenciuc privește noul an rotarian cu optimism, recunoștință și încredere: „Acest început de drum vine cu emoție, cu responsabilitate și cu încredere, dar și cu foarte multe speranțe. Împreună pentru comunitate”.

Clubul Rotary Suceava Bucovina continuă astfel o tradiție solidă de implicare socială, culturală și umanitară în județul Suceava, consolidând legăturile cu comunitatea locală