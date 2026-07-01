Accident la Panaci: Un șofer băut a intrat cu mașina în peretele unei case

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Un accident rutier neobișnuit a avut loc marți seară, 30 iunie 2026, pe DJ 174, în comuna Panaci. Un autoturism a pierdut controlul și a lovit frontal peretele unei locuințe, producând pagube materiale însemnate. Din fericire, nu au existat victime.

Potrivit polițiștilor din Vatra Dornei, care au intervenit la fața locului după sesizarea primită prin 112, în jurul orei 19:00, un bărbat de 30 de ani din zonă conducea un autoturism marca Nissan Navara. Acesta a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în coliziune cu peretele unei case.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere valoarea ridicată, bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.