Bărbat arestat preventiv la Rădăuți: A amenințat cu moartea o persoană și un polițist, purtând o macetă de mari dimensiuni

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Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat miercuri punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat, cercetat pentru ultraj, amenințare și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Judecătoria Rădăuți a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Potrivit comunicatului Biroului de Informare Publică și Relații cu Presa al Parchetului, la data de 21 iunie 2026, inculpatul a proferat amenințări cu moartea la adresa unei persoane și a unui agent de poliție. Totodată, acesta a purtat fără drept o macetă de mari dimensiuni în locuri special amenajate și autorizate pentru agrement.

Procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore la data de 30 iunie 2026. La data de 1 iulie 2026, Judecătoria Rădăuți a admis propunerea procurorului și a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale.