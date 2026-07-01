Accidentul cu un tânăr mort și alți doi răniț de la Soloneț: Șoferul BMW era beat și a intrat într-un camion care ieșea din curtea unei firme

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Un tragic accident rutier a avut loc în această dimineață, 1 iulie 2026, pe Drumul Județean 178A, în localitatea Soloneț, soldat cu decesul unui tânăr de 23 de ani și rănirea altor două persoane. Două autovehicule au fost avariate grav.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, în jurul orei 06:00, un autoturism marca BMW X5, condus de un bărbat de 27 de ani din comuna Todirești, circula pe direcția Soloneț către Todirești. La km 19+325, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, s-a produs coliziunea cu remorca unui ansamblu rutier (autoutilitară Mercedes Actros + remorcă), condus din sens opus de un bărbat de 57 de ani din Soloneț. Ansamblul rutier ieșise din curtea unei societăți comerciale și pătrunsese pe drumul județean.

În urma impactului violent, un tânăr de 23 de ani din comuna Dărmănești, pasager pe locul din față al BMW-ului, a decedat. Conducătorul autoturismului (27 de ani) și un alt pasager de 29 de ani din Todirești, aflat pe bancheta din spate, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost 0,00 ‰ pentru șoferul ansamblului rutier și 0,57 g/l alcool pur în aer expirat pentru conducătorul BMW-ului.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului.

Circulația pe DJ 178A a fost temporar restricționată pentru intervenție și cercetări la fața locului.