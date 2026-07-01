Femeie din Suceava păcălită cu 36.000 de lei de „polițiști” și „bancheri” falși

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O femeie în vârstă de 32 de ani din municipiul Suceava a devenit victima unei înșelăciuni clasice prin telefon, pierzând suma de 36.000 de lei. Incidentul s-a petrecut marți, 30 iunie 2026, și a fost sesizat imediat poliției.

Potrivit cercetărilor preliminare, în jurul orei 16:00, victima a primit un telefon de la un individ care s-a recomandat drept polițist din București. Acesta i-a spus că o altă persoană ar fi folosit datele ei personale pentru a deschide un credit. Ulterior, a fost contactată de un al doilea individ, care s-a prezentat ca angajat al Băncii Naționale a României (BNR), susținând că este necesară „securizarea contului” pentru a preveni eventuale fraude.

Convingând-o de urgența situației, falsul bancher a determinat-o pe femeie să efectueze un transfer bancar în valoare de 36.000 de lei către un cont indicat de el. Abia ulterior, victima și-a dat seama că a fost înșelată și a sesizat Poliția municipiului Suceava.

Echipa operativă a constituit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale, pentru identificarea autorilor.

Polițiștii reamintesc cetățenilor să fie extrem de vigilenți în cazul contactelor telefonice nesolicitate din partea unor persoane care se prezintă ca angajați ai instituțiilor statului (poliție, bănci, BNR etc.) și care solicită date personale, parole sau transferuri de bani. Niciodată instituțiile oficiale nu cer astfel de informații prin telefon.

Sfaturi utile:

Verificați întotdeauna identitatea apelantului contactând direct instituția oficială prin numerele de telefon cunoscute.

Nu efectuați transferuri bancare sub presiunea timpului sau a amenințărilor.

Anunțați imediat poliția în cazul oricărei suspiciuni de fraudă.