Bărbat opărit cu zer fierbinte la o stână din Izvoarele Sucevei. A ajuns la spital cu arsuri grave

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Un bărbat în vârstă de 52 de ani a suferit arsuri grave după ce s-a dezechilibrat și s-a atins de o oală cu zer fierbinte la o stână din zona Bobeica, satul Izvoarele Sucevei. Incidentul s-a petrecut pe fondul consumului de alcool, iar starea victimei s-a agravat în zilele următoare, necesitând transferul la un spital din Iași.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, incidentul a avut loc în seara de 27 iunie 2026, la o stână din locul numit „Doscina”. Bărbatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut echilibrul și s-a lovit de recipientul cu zer fierbinte, suferind arsuri la nivelul mâinii drepte și pe partea dorsală dreaptă a corpului.

Inițial, victima nu a solicitat ajutor medical imediat. Pe măsură ce arsurile s-au infectat și s-au agravat, în data de 30 iunie 2026 a fost transportat de un echipaj SAJ la CPU a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc. Acolo a fost diagnosticat cu arsuri de gradul 2/3 infectate. Ulterior, a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași – Secția Arsuri, pentru tratament de specialitate.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Izvoarele Sucevei au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările au stabilit că nu au existat alte leziuni (echimoze sau escoriații) și că nu există suspiciuni de agresiune sau intervenție externă. La momentul prezentării la spital, bărbatul nu se afla sub influența alcoolului.