Un bărbat de 42 de ani a murit după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat la Botoșana

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Un grav accident rutier a avut loc marți seară, 30 iunie 2026, pe un drum neclasificat din localitatea Botoșana, soldat cu decesul unui bărbat de 42 de ani. Victima a rămas prinsă sub remorca tractorului pe care îl conducea.

Potrivit primelor informații, în jurul orei 19:25, bărbatul conducea un tractor marca Fiat, de culoare portocalie, care tracta o remorcă, pe un drum agricol deschis circulației publice din zona Dealul Tolocii, din direcția respectivă către strada Livezii. Din motive necunoscute, a pierdut controlul direcției, a lovit un mal de pământ din stânga sensului de mers, a fost proiectat în niște arbuști și s-a răsturnat cu întreg ansamblul pe partea carosabilă. Conducătorul auto a rămas prins sub remorcă.

Echipajele de intervenție ale ISU „Bucovina” Suceava au ajuns la fața locului. După efectuarea protocoalelor medicale de prim ajutor, în jurul orei 21:00, medicul a declarat decesul bărbatului.

La locul tragediei s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Poliției municipiului Suceava – Biroul Rutier, care efectuează cercetări la fața locului. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și punerea în circulație/conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.