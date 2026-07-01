Aeronavă C-130 Hercules, în misiune de instruire deasupra județelor Suceava și Botoșani

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Instituția Prefectului – Județul Suceava informează cetățenii că, astăzi, 1 iulie 2026, în intervalul orar 10:00 – 13:00, o aeronavă de tip C-130 Hercules va executa un zbor de instruire în spațiul aerian al județelor Suceava și Botoșani.

Activitatea face parte din programul obișnuit de instruire a echipajului și se va desfășura în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor reglementărilor aeronautice în vigoare. Pe durata zborului, aeronava poate fi observată survolând anumite zone din cele două județe.

„Această activitate nu reprezintă un motiv de îngrijorare pentru populație”, transmit reprezentanții Instituției Prefectului. Zborul este unul de rutină, destinat menținerii pregătirii operaționale a echipajului.

Cetățenii care vor observa aeronava sunt rugați să păstreze calmul și să nu interpreteze prezența ei ca pe un eveniment neobișnuit.

Instituția Prefectului – Județul Suceava mulțumește locuitorilor pentru înțelegere și cooperare.