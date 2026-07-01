SAJ Suceava, alături de tinerii francofoni: Lecții practice de prim ajutor la Școala de Vară organizată de Alianța Franceză Suceava

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Serviciul de Ambulanță Județean Suceava continuă campania de educație pentru sănătate și promovare a primului ajutor în rândul tinerilor. Astfel, echipa SAJ a participat, în aceste zile, la Școala de Vară Francofonă organizată de Alianța Franceză Suceava, unde a oferit demonstrații practice și exerciții interactive copiilor participanți.

Sub motto-ul „Împreună pentru o comunitate mai pregătită!”, paramedicii au prezentat gesturile esențiale care pot salva vieți în situații de urgență. Copiii au învățat, prin metode interactive și demonstrații practice, cum să evalueze corect o victimă, cum să apeleze la 112, poziția laterală de siguranță, manevrele de dezobstrucție a căilor aeriene și noțiuni de bază de resuscitare cardio-respiratorie.

Entuziasmul și implicarea tinerilor au fost remarcabile, demonstrând încă o dată importanța investiției în educație și prevenție. „Educația salvează vieți. Cunoașterea dă putere. Împreună construim o comunitate mai sigură!”, au transmis reprezentanții SAJ Suceava.

Echipa Serviciului de Ambulanță Județean mulțumește Alianței Franceze Suceava pentru invitație și pentru excelenta colaborare, precum și tuturor participanților la Școala de Vară pentru interesul și energia cu care s-au implicat în activitate.