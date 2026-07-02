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Șoferiță beată reținută în arest după ce a lovit 7 bolarzi de ciment în centrul municipiului Vatra Dornei


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Un accident rutier cauzat de conducerea sub influența alcoolului a avut loc miercuri, 1 iulie 2026, pe strada Republicii din municipiul Vatra Dornei. O femeie de 62 de ani a pierdut controlul volanului și a lovit mai mulți bolarzi de ciment.

Potrivit polițiștilor din cadrul Compartimentului Rutier Vatra Dornei, care efectuau serviciul de patrulare, în jurul orei 11:45, un autoturism marca Volkswagen a intrat în coliziune cu 7 bolarzi de ciment amplasați în fața Hotelului Călimănel. Din fericire, au rezultat doar pagube materiale.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere valoarea ridicată, femeia a fost condusă la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. După administrarea probatoriului, organele de cercetare penală au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, aceasta fiind escortată și introdusă în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.


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