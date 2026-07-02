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Acasă Radauti Contrabandă cu țigări descoperită la Milișăuți: Femeie de 53 de ani, reținută...

Contrabandă cu țigări descoperită la Milișăuți: Femeie de 53 de ani, reținută pentru 24 de ore


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Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Milișăuți au prins în flagrant o femeie care transporta o cantitate însemnată de țigări de contrabandă ascunse printre articole de îmbrăcăminte second-hand. Incidentul a avut loc miercuri, 1 iulie 2026, pe DN2H, în dreptul Bisericii Ortodoxe din localitatea Bădeuți.

În urma unui control de rutină efectuat în baza Planului de acțiune pe linie de contrabandă, migrație și trafic de droguri, polițiștii au oprit o autoutilitară marca Ford. La verificarea interioară, printre haine, au fost descoperite, ascunse în pungi de plastic negre, 1.220 pachete de țigarete (24.400 bucăți) de proveniență extracomunitară, diferite mărci (Marlboro, Kent, Maxim etc.), fără timbru și fără documente legale de proveniență.

Femeia de 53 de ani, din municipiul Rădăuți, care conducea autoutilitara, a fost identificată și audiată în calitate de suspect. În cauză s-a deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă (art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006). După audiere, procurorul a dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore, urmând ca joi, 2 iulie, să fie prezentată judecătorului de drepturi și libertăți.

Cantitatea de țigări, precum și autoutilitara (evaluată la circa 1.000 de euro), au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la aproximativ 24.080 lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) al IPJ Suceava, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, pentru identificarea eventualilor complici și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.


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