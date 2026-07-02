Accident rutier pe DN 2H, între Gălănești și Rădăuți: O femeie a fost rănită ușor

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Un accident rutier s-a produs miercuri dimineață, 1 iulie 2026, pe DN 2H, pe direcția Gălănești spre Rădăuți, soldat cu rănirea ușoară a unei femei de 28 de ani.
Potrivit polițiștilor, în jurul orei 07:30, o femeie din comuna Gălănești conducea un autoturism marca Hyundai. Din același sens, un tânăr de 19 de ani din aceeași localitate, la volanul unui Audi, nu a păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din față și a intrat în coliziune cu acesta.
În urma impactului, autoturismele au fost avariate, iar femeia a suferit un traumatism lombar. Ea a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-a acordat îngrijiri medicale, diagnosticul fiind de „rănită ușor”.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului.
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