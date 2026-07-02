Accident cu un rănit într-o intersecție din Bosanci după ce un șoferul nu a respectat STOP-ul

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Un accident rutier s-a produs miercuri, 1 iulie 2026, la intersecția străzii Libertății cu strada Alexandru cel Bun (DC 70) din satul Bosanci. Un bărbat a fost transportat la spital cu ambulanța.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, în jurul orei 10:45, un șofer de 56 de ani din municipiul Suceava, la volanul unei autoutilitare Mercedes Benz, nu a respectat semnificația indicatorului STOP și nu a acordat prioritate de dreapta unei autoutilitare Renault Trafic care circula pe drumul prioritar. Autoutilitara era condusă de un bărbat de 55 de ani din Roman, județul Neamț.

În urma coliziunii, conducătorul autoturismului Renault Trafic a suferit leziuni și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava pentru investigații medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.